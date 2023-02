Futuros de farelo de soja atingem máxima de vários anos em Chicago; soja cai

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/02/2023 - 20:31 Compartilhe





Por Julie Ingwersen

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros de soja dos EUA caíram nesta sexta-feira com a fraqueza dos preços do petróleo bruto e as expectativas de uma grande colheita de soja brasileira, mas os futuros de farelo de soja mais ativos estabeleceram uma máxima de oito anos e meio com a oferta restrita do ingrediente alimentar, disseram analistas.

Os contratos futuros de trigo caíram com a realização de lucros depois de subir para uma máxima de um mês, enquanto o milho subia um pouco.





A soja de março em Chicago caiu 2,25 centavos a 15,32 dólares por bushel, enquanto o farelo de soja de março terminou com alta de 4,70 dólares, a 496,50 dólares por tonelada, depois de atingir 500,40 dólares, uma máxima em um gráfico contínuo do contrato de farelo de soja mais ativo desde junho de 2014.

Os contratos futuros de farelo de soja subiram com as preocupações sobre o aperto na oferta da Argentina, o maior exportador mundial, e os firmes mercados à vista dos EUA atraíram compras especulativas.

“Os fundos estão acumulando no farelo de soja há algum tempo. O farelo está apertado neste país; nossas taxas de esmagamento não são o que você pensa que seriam”, disse Tom Fritz, sócio do EFG Group em Chicago.

Enquanto isso, os contratos futuros de soja caíram, pois os traders anteciparam uma safra recorde no Brasil e uma queda nos contratos futuros de petróleo bruto pesou sobre o óleo de soja, usado no biodiesel. [OU]

O trigo de março caiu 4,25 centavos a 7,5675 dólares por bushel, caindo depois de subir a 7,7650 dólar, seu nível mais alto em um mês. O milho de março terminou em alta de 2,25 centavos a 6,7750 dólares por bushel.

Um dólar mais firme pairava sobre os mercados, tornando os grãos dos EUA menos competitivos globalmente. O dólar subiu depois que dados fortes de empregos nos EUA levantaram preocupações sobre taxas de juros mais altas.





(Reportagem de Julie Ingwersen; reportagem adicional de Gus Trompiz em Paris e Matthew Chye em Cingapura)

