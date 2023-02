Futuros de açúcar e café fecham em alta na ICE com compras de fundos

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/02/2023 - 19:01 Compartilhe





NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar e café na ICE fecharam em alta nesta terça-feira, com uma onda tardia de compras de fundos no complexo de commodities e energia impulsionando os preços.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de março fechou com ganho de 0,18 centavo, ou 0,9%, a 20,84 centavos de dólar por libra-peso, embora o contrato permaneça distante do pico de seis anos de 21,86 centavos atingido na semana passada.





* “Os traders parecem se sentir à vontade para aumentar o risco após o forte choque do relatório de empregos da última sexta-feira. Eles estão adicionando posições compradas antes da mensagem otimista de Biden no Estado da União desta noite”, disse Dave Whitcomb, chefe de pesquisa da Peak Trading Research.

* Operadores, no entanto, disseram que o mercado está ficando cético em relação aos avisos oficiais de que o fornecimento da Índia, o segundo maior exportador mundial, irá decepcionar nesta temporada, especialmente porque a produção até o momento está adiantada à da temporada passada.

* O açúcar branco de março subiu 1%, para 555,20 dólares.

CAFÉ

* O café arábica de março fechou em alta de 1,35 centavo, ou 0,8%, a 1,7705 dólar por libra-peso, após alta de 1,7% na segunda-feira.

* O mercado continua recebendo apoio das preocupações de que a safra do maior produtor, o Brasil, este ano possa ser menor do que o esperado anteriormente e de que a recuperação dos estoques certificados pela ICE possa cair abaixo de 1 milhão de sacas.





* O maior produtor de arábica lavado, a Colômbia, produziu 868.000 sacas de 60 kg de café arábica lavado em janeiro, igual à produção do mesmo mês do ano passado, informou a federação nacional do café.

* O café robusta de maio fechou 35 dólares mais alto, ou 1,7%, a 2.075 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Maytaal Angel)

