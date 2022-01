Futuros caem após dados mais fracos de emprego nos EUA em dezembro

(Reuters) – Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos abandonaram altas de mais cedo e caíam na manhã desta sexta-feira, após a divulgação de um aumento mais fraco do que o esperado na geração de empregos nos EUA no mês passado.

Às 11:09 (de Brasília), o contrato futuro do S&P 500 perdia 0,22%, a 4.677,25 pontos, enquanto o futuro do Dow Jones caía 0,16%, a 36.067,00 pontos. O futuro do Nasdaq 100 recuava 0,52%, a 15.676,50 pontos.

Foram criados 199 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, informou o Departamento do Trabalho dos EUA em relatório nesta sexta-feira. Os dados de novembro foram revisados para cima, para mostrarem criação de 249 mil postos de trabalho, em vez dos 210 mil relatados anteriormente.

(Por Devik Jain em Bengaluru)

