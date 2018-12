Futuro presidente da OAB-SP critica recriação de auxílio-moradia para juízes

O presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP), Caio Augusto Silva dos Santos, criticou a recriação do auxílio-moradia para juízes aprovada nesta terça-feira, 18, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Pela proposta aprovada, o benefício poderá ser de até R$ 4.377,73, com previsão de reajuste anual. A resolução, entretanto, prevê regras mais restritivas do que as que vigoravam anteriormente.

“É uma sinalização ruim para a sociedade. No momento econômico difícil que vivemos, esses caminhos não soam nada bem e são inoportunos para o momento do País”, disse o futuro presidente da entidade ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Ele também criticou o recente reajuste salarial de 16,38% a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que vê a medida com “muita preocupação”.