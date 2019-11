Futuro espaço será multiuso

O Canecão vai se transformar em um centro cultural multiuso. É o que garante o vice-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Carlos Frederico Leão Rocha. Segundo ele, a proposta do projeto Viva UFRJ é permitir diferentes utilizações do local, com um grande salão de espetáculos para 1.500 pessoas, além de diversos espaços adjuntos para exposições, peças teatrais e apresentações musicais.

“A UFRJ entende que tem uma dívida com a cidade, que é devolver uma área cultural naquele espaço”, afirma o vice-reitor. Ele acrescenta que o projeto Viva UFRJ procura valorizar o patrimônio imaterial da universidade.

Leão Rocha estima que as obras possam começar em dezembro de 2020. Ainda segundo ele, o espaço terá gestão da UFRJ em parceria com gestores de empreendimentos culturais. “Mas teremos de mudar o nome, já que é uma identidade com propriedade”, avisa.