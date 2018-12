Futuro de Brahim Díaz está em suas mãos, diz Guardiola

O Manchester City nada poderá fazer para manter o jovem Brahim Díaz, caso o meia decida assinar pelo Real Madrid, revelou neste sábado o técnico Pep Guardiola.

O jogador de 19 anos manteve conversas com o time espanhol por conta das poucas oportunidades no time principal do Etihad Stadium.

Se a negociação de confirmar, será a segunda vez em menos de dois anos que o City perde uma de suas pérolas por falta de minutos em campo. Em 2017, Jadon Sancho trocou a equipe inglesa pelo Borussia Dortmund, tornando-se um dos destaques do time alemão.

Guardiola garantiu que não sabia do avanço nas conversas entre Real Madrid e City sobre Díaz, mas que um acordo é esperado pelo jogador que tem contrato até o final da temporada.

“Não tenho informação sobre isso, mas sei que estão conversando. Fazemos tudo o possível para mantê-los (os jovens), mas eles que decidem”, disse Guardiola na véspera do confronto contra o Southampton.

str/pi/bsp/gh/fa