Futsummit doa cinco toneladas de alimentos ao projeto Craque do Amanhã Em parceria com o Mercado Bitcoin, evento promove ação de responsabilidade social que desenvolve ações de impacto nas esferas familiar, escolar e esportiva

O Mercado Bitcoin Futsummit segue celebrando o sucesso da edição 2021. No último mês, o maior evento on-line do mundo sobre futebol superou a marca de 25 milhões de pessoas impactadas com seus conteúdos de excelência, oferecidos de maneira gratuita, e nesta semana promoveu ação de responsabilidade social em parceria com o Mercado Bitcoin.

Cinco toneladas de alimentos em cestas básicas foram doadas ao projeto Craque do Amanhã, que desenvolve ações de impacto social nas esferas familiar, escolar e esportiva para integrar centenas de jovens e estimular uma nova visão do futuro. Mais de dois mil moradores de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro e cidade natal do idealizador do evento, foram beneficiadas com a doação.

– O Futsummit foi criado pensando em quem mais precisa de oportunidades, e por isso o social está integrado no propósito da marca. Realizamos a doação ao Craque do Futuro no ano passado, e desta vez conseguimos entregar ainda mais, agora com a parceria do Mercado Bitcoin. O trabalho que o projeto desenvolve é espetacular, e é um prazer colaborar com moradores de uma região tão especial para mim – comemorou Getúlio Vargas, idealizador do evento.

O Mercado Bitcoin Futsummit 2021 recebeu nomes consagrados do futebol como Zico, Mauro Silva, Ricardo Rocha, Júlio César, Diego Ribas, Pedrinho e Léo Moura. O corpo de palestrantes contou também com gestores como o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, o ex-presidente do Bahia Marcelo Sant’Ana, o diretor executivo do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, o diretor de comunicação do Flamengo, Bernardo Monteiro, e o ex-jogador Sávio Bortolini, que compartilharam seus conhecimentos com os milhares de inscritos.

