Futsal: Classificado para Copa do Mundo, Brasil goleia na eliminatória

Já classificado para a próxima edição da Copa do Mundo de futsal, o Brasil derrotou o Peru por 5 a 0, nesta quinta (6), em seu último jogo pela fase de grupos das eliminatórias que acontecem em Carlos Barbosa (RS).

Os gols brasileiros nesta partida foram marcados por Marlon, Gadeia, Daniel Japonês, Leandro Lino e Bruno.

Com a classificação garantida para a Copa do Mundo, que será realizada na Lituânia entre 12 de setembro e 4 de outubro, o Brasil volta a jogar pelas eliminatórias no próximo sábado (8), quando enfrenta a Venezuela pelas semifinais.