Futebol Solidário da Globo lidera audiência e arrecada milhões ao Rio Grande do Sul

Da Redação 27/05/2024 - 13:41

A transmissão do Futebol Solidário, evento em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul – provido pelo programa ‘Domingão com Huck’, da Globo, no domingo, 26, registrou uma média de 20 pontos de audiência, com pico de 22, segundo dados da Kantar Ibope obtidos através de fontes do mercado. No mesmo horário, o SBT marcou 7 pontos, a Record 4 e a Band 2.

O jogo beneficente contou com a participação de ex-jogadores, cantores, atores, apresentadores, entre outros artistas que foram divididos em duas equipes: União e Esperança. A transmissão foi conduzida por Luís Roberto como narrador, com comentários de Paulo Nunes e Caio Ribeiro.

A ação reuniu mais de 40 mil pessoas no Maracanã, Rio de Janeiro, e os valores arrecadados com os ingressos serão doados às vítimas das enchentes. A TV Globo anunciou que o “Futebol Solidário” arrecadou R$ 26 milhões. O valor é fruto da venda de ingressos, patrocínios e uma doação significativa feita pela CBF. Toda a arrecadação será destinada à reconstrução do Rio Grande do Sul, que recentemente sofre com desastres climáticos.