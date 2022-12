Futebol pela paz: Ibson e José Aldo promovem amistoso em prol de projetos sociais

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 21/12/2022 - 22:52 Compartilhe





Grandes nomes do esporte brasileiro e artistas se reuniram nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, para realizarem uma ação solidária. Paulo Henrique Ganso, Éverton Ribeiro, José Aldo, Vágner Love, Guga, Jô, entre outros atletas, estiveram presentes no Parque Olímpico para disputar uma partida de Fut-7 beneficente.

O evento batizado de “Fim de Ano Feliz,” foi uma parceria entre os projetos “Craque do Amanhã”, cujo tem como padrinho e idealizador o ex-jogador Ibson, e a “Escola de Lutas”, do ex-campeão do UFC, José Aldo. O intuito da partida beneficente foi arrecadar alimentos para serem distribuídos entre famílias de maior vulnerabilidade social e também promover um momento de lazer para tantos jovens do Rio de Janeiro.

PROMOVENDO SOLIDARIEDADE

O evento marcou também, de maneira oficial, a aposentadoria de Ibson do futebol. Muito emocionado, Ibson falou sobre o momento especial.

– É um sentimento único. Hoje estou saindo dos gramados e indo buscar outras funções e poder fazer essa linda festa para as crianças e poder retribuir um pouquinho do que o futebol me proporcionou é bastante marcante, estou muito feliz – disse.

Ibson se despediu do futebol profissional (Foto: Matheus Andrade/ Lance)

Um dos idealizadores do evento beneficente, o ex-lutador José Aldo também celebrou a ocasião. Mesmo não sendo natural do Rio de Janeiro, o alagoano criou uma relação de carinho com o estado e falou sobre a importância deste tipo de ação social.





– É uma felicidade muito grande, ver tantas pessoas envolvidas com esta causa solidária e ajudando os nossos projetos. Essas crianças merecem. Com eles tendo a oportunidade de sair um pouco de São Gonçalo e vir aqui ver tantos ídolos, é um sonho para eles. Quando eu era criança participei de projetos sociais, então sei o que eles estão passando.

José Aldo foi o capitão do time azul (Foto: Matheus Andrade/ Lance)

RESENHA E MUITO FUTEBOL

Cerca de 20 personalidades da bola privilegiam o evento: Ibson, Vagner Love, PH Ganso, Léo Matos, José Aldo, Leo Santos, Chay, Jô, Ricardo Graça, Alexsander (Fluminense), Thiago Galhardo, André, Nino, Victor Hugo, Guga, Éverton Ribeiro, Renê Jr (ex-Corinthians, Santos), David Luiz. Além dos treinadores Jair Ventura e Felipe Maestro.

Partida termonou 7 x 6 para o time Branco (Foto: Matheus Andrade/ Lance)

Além de bastante qualidade dentro do gramado, o jogo teve muita resenha e brincadeira. Com direito a um gol de falta de Henrico Costi, o filho de PH Ganso. O cantor Buchecha agitou os torcedores durante o intervalo. Ao longo da confraternização, muitas crianças foram presenteadas pelos jogadores.

SOBRE OS IDEALIZADORES

O “Craque do Amanhã” possui quatro unidades de atendimento divididas entre localidades do estado do Rio, além de uma instituição em Santa Isabel, em São Paulo. O projeto utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social com jovens de comunidades mais carentes, preferencialmente alunos da rede pública de ensino. Atualmente, são beneficiados cerca de 3.500 pessoas.

A “Escola de Lutas José Aldo” é executada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. No projeto, as artes marciais são utilizadas como ferramenta de transformação social. Cerca de 520 jovens, entre 7 e 17 anos, são beneficiados pela instituição.

