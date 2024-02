Futebol masculino derrota Venezuela e se aproxima da vaga para os Jogos Olímpicos de Paris

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2024 - 22:05 Para compartilhar:

Bicampeão olímpico, o futebol masculino do Brasil teve de lutar muito para aumentar suas chances de disputar a Olimpíada de Paris. Nesta quinta-feira, a seleção derrotou a Venezuela, por 2 a 1, em Caracas, em duelo válido pela segunda rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. O gol da vitória foi marcado por Guilherme Biro, do Corinthians, aos 42 minutos da etapa final.

Com o resultado o Brasil soma três pontos, contra um da Venezuela e dois da Argentina, que empatou por 3 a 3 com o líder Paraguai, que soma quatro pontos. O Brasil volta a campo no domingo, às 20 horas (de Brasília) frente aos argentinos na última rodada. Os dois primeiros colocados garantem vaga nos Jogos Olímpicos.

Na tentativa de apagar as más atuações na competição, a seleção brasileira iniciou a partida em alta velocidade, com forte marcação e troca rápida de passes.

O Brasil quase abriu o placar aos três minutos com John Kennedy, mas Vivas salvou quase em cima da linha de gol. Mas, aos poucos, a seleção diminuiu o ritmo e sofreu um susto com a finalização de longe de Segoya, aos dez minutos, que fez Mycael fazer boa defesa.

Daí até o intervalo, o jogo ficou equilibrado, com as duas seleções se revezando no ataque, mas sem conseguir criar grandes oportunidades de gol.

Como o empate não era um bom resultado para ambas as equipes, o início do segundo tempo foi marcado pela intensidade dos ataques. O Brasil abriu o placar, aos 11 minutos, com Mauricio, ao aproveitar uma bola que ficou pingando na área venezuelana.

Ricardo Valiño fez duas alterações no setor ofensivo da equipe venezuelana e teve sucesso. Aos 21, Arthur Chaves escorregou dentro da área e Bolívar aproveitou para igualar o placar.

O Brasil pareceu sentir o gol sofrido e quase levou o segundo, aos 26 minutos, quando Segovia acertou o travessão por intermédio de uma bomba da intermediária.

Um minuto depois, Lacava chegou a fazer o segundo gol venezuelano, mas o VAR flagrou um impedimento na jogada e o árbitro invalidou a jogada.

Mesmo jogando mal, a salvação brasileira veio aos 42 minutos. Endrick tocou para Guilherme Biro, que demonstrou força física para fazer o gol segundo gol brasileiro. A Venezuela pressionou nos minutos finais, mas não teve sucesso.

FICHA TÉCNICA

VENEZUELA 1 X 2 BRASIL

VENEZUELA – Samuel Rodríguez; Ferro, Vivas, Uzcátegui e Renné Rivas; Faya, Laçava (Bryan Castillo), Segovia e David Martínez (Riasco); Bolívar e Kelsy (Emerson Ruíz). Técnico: Ricardo Valiño.

BRASIL – Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Alexsander (Ronald); Andrey Santos, Gabriel Pirani (Bruno Gomes) e Maurício (Guilherme Biro); John Kennedy (Marquinhos), Endrick e Gabriel Pec (Rikelme). Técnico: Ramon Menezes.

GOLS – Mauricio aos 11, Bolivar aos 21 e Guilherme Birô aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alexsander, Ferro, Endrick, Lacava, Guilherme Biro, Arthur Chaves e Bryan Castillo.

ÁRBITRO – Gery Vargas (BOL).





LOCAL – Estádio Brígido Iriarte, em Caracas.

