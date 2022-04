Futebol feminino na Itália será profissionalizado

ROMA, 26 ABR (ANSA) – A Federação Italiana de Futebol (Figc) concluiu nesta terça-feira (26) as mudanças regulatórias para transformar a Série A do Campeonato Italiano feminino em uma competição profissional.





De acordo com o presidente da entidade, Gabriele Gravina, o novo regime da principal divisão da liga italiana feminina entrará em vigor a partir da próxima temporada.

“O caminho da profissionalização do futebol feminino começará em 1º de julho. Nós somos a primeira federação da Itália a iniciar e implementar esse projeto”, disse o cartola.

Formada por 12 clubes, a Série A feminina é organizada desde a temporada 2018/19 pela Figc, mas ainda tinha status de um torneio amador. A boa campanha da seleção da Itália na última edição da Copa do Mundo e a chegada de várias jogadoras famosas ao futebol local impulsionaram a profissionalização do campeonato.

Faltando duas rodadas para acabar a atual temporada da Série A, a Juventus lidera o torneio, com 53 pontos, cinco na frente da vice Roma e 10 do terceiro colocado Milan. A Velha Senhora luta pelo pentacampeonato.

A Azzurra está firme nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, pois lidera o seu grupo na competição com dois pontos na frente da Suíça. As duas últimas rodadas serão disputadas em setembro. (ANSA).