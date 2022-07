Futebol feminino bate recordes de público na Europa

À espera da final de Wembley deste domingo (às 13h, horário de Brasília) entre as anfitriãs inglesas e a Alemanha, que terá uma grande presença de torcedores, a Euro-2022 confirmou o crescente interesse pelo futebol feminino, batendo recordes de público.







No dia 6 de julho, por ocasião da partida de abertura do torneio, 68.871 pessoas testemunharam a vitória da Inglaterra sobre a Áustria (1-0) nas arquibancadas de Old Trafford. Foi um recorde de público em uma Eurocopa feminina, superando a marca da final da edição da Suécia-2013 entre Alemanha e Noruega, com 41.301 espectadores, segundo a Uefa.

O duelo de Old Trafford não é, por outro lado, a partida com mais público para um jogo de futebol feminino na Europa.

A marca pertence ao Barcelona, que este ano lotou o emblemático Camp Nou em duas ocasiões.

A primeira foi no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, em 30 de março contra o Real Madrid (91.553), e a segunda menos de um mês depois pela ida das semifinais do mesmo torneio, em 22 de abril contra o Wolfsburg (91.648).

A Eurocopa anterior, a de 2017 na Holanda, detinha o recorde total de espectadores (247.041) e a Inglaterra já havia quebrado essa marca desde a segunda rodada da fase de grupos, quando a França venceu a Bélgica por 2 a 1 (248.075).

No final da fase de grupos, o número total de espectadores nas arquibancadas já havia chegado a 357.993.

A Inglaterra quebrou o recorde de público em uma partida das quartas de final da Eurocopa feminina, com 28.994 pessoas nas arquibancadas de Brighton na vitória por 2 a 1 sobre a Espanha. Depois bateu o recorde de uma semifinal, em sua goleada sobre a Suécia por 4-0 (28.624 em Sheffield).

A outra semifinal, na quarta-feira entre Alemanha e França (2-1), atraiu 27.445 espectadores em Milton Keynes, recorde de público para uma semifinal da Eurocopa em duelo sem a presença do anfitrião.

Neste domingo, as mais de 85.000 pessoas esperadas em Wembley para a final Inglaterra-Alemanha também entrarão no livro dos recordes.

