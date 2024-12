Futebol europeu abre seu mercado de inverno com novas regras

A abertura do mercado de transferências de inverno para o futebol europeu se aproxima e as dúvidas aumentam, com um novo “quadro regulamentar provisório” de transferências anunciado pela Fifa e a necessidade de reforços no Manchester City e na Juventus.

– Entender as novas regras –

Depois de o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) ter emitido uma decisão em outubro denunciando um regulamento “cuja natureza pode prejudicar a liberdade de circulação dos jogadores de futebol profissionais”, a Fifa propôs um novo “quadro provisório”.

Trata-se “das regras sobre indenização por incumprimento de contrato” ou mesmo “processos no Tribunal de Futebol”.

A instituição mundial do futebol não forneceu detalhes, mas este quadro estará carregado de detalhes técnicos, que os responsáveis pelas contratações deverão assimilar rapidamente nos próximos dias.

– Guardiola quer reforços –

Fazer bons negócios neste mercado “não é simples” e “é caro” segundo Pep Guardiola, mas o treinador espanhol pediu “ajuda” na zaga e no meio-campo defensivo em particular.

O Manchester City entrou em colapso no plano esportivo nestes últimos dois meses, abalado por lesões. A ausência no meio-campo de Rodri, atual vencedor da Bola de Ouro, pesou muito e o espanhol deve ficar de fora pelo restante da temporada.

No “outro” Manchester, o United (atual 14º colocado na Premier League), a situação de Marcus Rashford será acompanhada de perto. O novo técnico Ruben Amorim não escala o atacante de 27 anos desde meados de dezembro e parece estar apontando a porta de saída para o jogador.

O Chelsea também poderá tentar enxugar seu grande plantel, enquanto o líder isolado Liverpool está focado nas renovações do seu capitão Virgil van Dijk, do zagueiro Trent Alexander-Arnold e do atacante egípcio Mohamed Salah.

– ‘Caso Olmo’ desperta interesses –

A justiça espanhola rejeitou novamente na segunda-feira o pedido do Barcelona para inscrever o seu jogador Dani Olmo, e o clube só tem até a noite desta terça-feira para encontrar uma solução financeira, sem a qual poderá perder o talentoso meio-campista que foi contratado nesta temporada.

Segundo a mídia espanhola, uma cláusula permitiria que Olmo deixasse o clube caso sua inscrição não fosse resolvida, e vários gigantes europeus como Manchester City, Bayern de Munique e PSG acompanham de perto a situação.

– ‘Juve’ tem obrigação de reagir –

A Juventus de Turim, que ocupa apenas a sexta posição, nove pontos atrás dos líderes Atalanta e Napoli, deve ser a protagonista do mercado italiano.

“É importante administrar bem”, admitiu Thiago Motta sobre a janela de transferências. Seu time ‘bianconero’ ainda não perdeu, mas acumulou empates (11 em 18 jogos). Sólida até a grave lesão do brasileiro Gleison Bremer no início de outubro, a defesa da Juve precisa ser reforçada.

Outra equipe decepcionante neste primeiro turno, o Milan (8º) acaba de trocar de técnico e pode buscar um reforço por linha, priorizando a defesa.

A Roma, que está em décimo lugar, poderá aproveitar esta janela para enxugar o elenco, liberando seu capitão, Lorenzo Pellegrini, que vem sendo vaiado em todos os jogos, e até mesmo o argentino Paulo Dybala, ainda na mira dos clubes sauditas.

– Bayern busca meio-campista –

Na Alemanha, o Bayern de Munique do técnico Vincent Kompany está de olho no meio-campista do Hoffenheim, Tom Bischoff, de 19 anos, segundo o jornal Bild. O jogador ainda não renovou com o seu clube, o que permite ao gigante bávaro iniciar as negociações em janeiro.

O Leipzig, já eliminado da Liga dos Campeões, deverá trabalhar para dar novo impulso à sua temporada.

Outro foco de atenção será o futuro do atacante egípcio Omar Marmoush, do Eintracht Frankfurt, acompanhado de perto por gigantes ingleses como Liverpool, Arsenal e Chelsea.

– Kolo Muani, assunto pendente do PSG –

Focado nos dois jogos cruciais da Liga dos Campeões em janeiro, o Paris Saint-Germain chega ao mercado de inverno com uma possível saída do atacante Randall Kolo Muani.

Após 56 jogos disputados desde a sua chegada ao clube parisiense, o francês acumula apenas 11 gols e 7 assistências, números decepcionantes que podem precipitar a sua partida.

O Rennes, comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, também poderá ser reforçado visando a classificação para as competições europeias. Os nomes do goleiro Brice Samba, do Lens, e do meio-campista Seko Fofana, atualmente na Arábia Saudita, seriam duas das prioridades do clube rubro-negro.

jta-jr-bap/bm/dam/jvb/aam