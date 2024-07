Futebol e rugby sevens dão início a Paris-2024 a dois dias da cerimônia de abertura

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/07/2024 - 10:55 Para compartilhar:

O futebol e o rugby sevens dão o pontapé inicial nesta quarta-feira (24) às competições esportivas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a dois dias de sua cerimônia de abertura, com Mali-Israel sob vigilância reforçada e a estreia da Argentina, que vai em busca de seu terceiro ouro.

A albiceleste dirigida por Javier Mascherano busca seu terceiro ouro olímpico (2004 e 2008) para seguir no embalo das títulos da seleção principal, bicampeã da América (2021 e 2024), da Copa do Mundo de 2022 e da Finalíssima (2022), torneio disputado entre o campeão da Euro e da Copa América.

Às 10 horas, a também favorita ao ouro, Espanha jogará contra o Uzbequistão em Paris.

Meia hora depois, o rugby 7 será disputado no Stade de France, que também será o palco do atletismo, o principal esporte dos Jogos Olímpicos.

– Mali-Israel sob forte esquema de segurança –

Mas toda a atenção para a estreia do futebol masculino está voltada para Mali-Israel, que será disputada no Parque dos Príncipes às 16h.

Apesar das críticas e dos pedidos para que Israel seja excluído dos Jogos devido à sua ofensiva em Gaza, o presidente francês Emmanuel Macron reiterou em uma entrevista televisionada na terça-feira que “os atletas israelenses são bem-vindos” aos Jogos.

No contexto da guerra em Gaza, uma fonte policial disse à AFP que “são esperados tumultos ao redor do estádio”, e considerou possível que “as pessoas se insultem nas arquibancadas”, “assobiem ou arranquem bandeiras, por exemplo, durante o hino”.

– Estrelas da música –

Os organizadores estão se esforçando para manter a cerimônia o mais secreta possível. O rio Sena será o epicentro na sexta-feira, com 300.000 espectadores no local para receber os barcos que transportam milhares de atletas em um desfile sem precedentes, exigindo medidas de segurança excepcionais.

A vazão do rio havia baixado dos 350 m³/segundo na última quinta-feira, uma taxa que ainda é de duas a três vezes maior do que os padrões parisienses de verão. As chuvas das últimas semanas causaram esse aumento.

Isso tem sido um problema para os organizadores, tanto para a cerimônia de abertura de sexta-feira quanto para os eventos de triatlo (30-31 de julho e 5 de agosto) e maratona aquática (8-9 de agosto), qye devem ser disputados no Sena.

A presença em Paris de grandes estrelas da música, como a canadense Céline Dion e a norte-americana Lady Gaga, tornam-nas candidatas óbvias a se apresentarem, juntamente com a francesa Aya Nakamura.

– Alpes Franceses e Salt Lake City escolhidos –

Na quarta-feira, o Comitê Olímpico Internacional (COI) concedeu “sob condições” a organização dos Jogos de Inverno de 2030 aos Alpes franceses e Salt Lake City para o próximo (2034).

Única candidata na disputa após a retirada das candidaturas da Suécia e da Suíça em novembro, a França “organizará os 26º Jogos de Inverno” com a condição de que o Estado francês forneça garantias financeiras suficientes para o projeto, anunciou o presidente do COI, Thomas Bach.

– Covid de novo? –

Os alarmes de saúde soaram novamente: vários atletas belgas, cujos nomes e identidades não foram divulgados, recentemente testaram positivo para covid-19 e terão que adiar sua viagem a Paris, disse o médico do Comitê Olímpico Belga ao jornal Het Laatste Nieuws na quarta-feira.

“Não queremos correr nenhum risco. Temos vários atletas que estão na lista de espera e que ainda não têm permissão para entrar porque precisam primeiro apresentar um teste negativo”, disse o Dr. Johan Bellemans.

A participação desses atletas nos Jogos, entretanto, não está comprometida, explicou ele.

