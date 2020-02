Futebol do Santos em Araraquara irrita Carlos Sánchez: ‘Faltou atitude’

O desempenho do Santos no empate por 0 a 0 com a Ferroviária, neste domingo, em Araraquara, foi ruim e os jogadores alvinegros não tiveram como esconder essa realidade. Ainda no gramado da Arena Fonte Luminosa, o meia Carlos Sánchez estava visivelmente irritado ao falar sobre o que a equipe fez na partida, que só não terminou em derrota santista por causa do bom trabalho do goleiro Everson.

O uruguaio deixou claro que faltou muita coisa ao Santos em Araraquara, afinal de contas a equipe sofreu para empatar com um dos últimos colocados do Campeonato Paulista. Segundo ele, o problema foi mais mental do que técnico ou tático.

“Faltou atitude. Isso não pode acontecer em um time grande”, lamentou Sánchez. “Não há desculpas, é preciso trabalhar.”

Um dos jogadores mais experientes do elenco alvinegro, Sánchez disse que já esperava por uma partida difícil em Araraquara, mas as coisas ficaram muito mais complicadas por causa dos problemas da equipe comandada por Jesualdo Ferreira.

“É verdade que começamos o trabalho agora, mas não podemos dar desculpas. Nós tínhamos de ter feito coisa melhor.”

Apesar do tropeço deste domingo, o Santos continua liderando com alguma folga o Grupo A do Paulista, com cinco pontos a mais do que a Ponte Preta. O que preocupa a torcida santista é que, sob o comando do treinador português, a equipe ainda não fez uma atuação de encher os olhos.