Futebol de hoje: Onde assistir aos jogos deste domingo, 3 de outubro

Confira as partidas de futebol que serão transmitidas neste domingo, 3 de outubro de 2021. As informações de canais e horários são divulgadas pelas emissoras e podem sofrer alteração sem aviso prévio. Todos os jogos estão no horário de Brasília.

Onde assistir aos Jogos da Copa do Mundo de Futsal de 3 de outubro

Brasil x Cazaquistão 12h

Globo – Canais 18 (SD) e 501 (HD) da CLARO TV

SporTV – Canais 39 (SD) e 539 (HD) da CLARO TV

youtube.com/FIFATV

Argentina x Portugal 14h

SporTV – Canais 39 (SD) e 539 (HD) da CLARO TV

youtube.com/FIFATV

Onde assistir aos Jogos do Brasileirão de 3 de outubro

Flamengo x Athletico 16h

Globo (Menos SP) – Canais 18 (SD) e 501 (HD) da CLARO TV

Chapecoense x São Paulo 16h

Globo (SP) – Canais 18 (SD) e 501 (HD) da CLARO TV

Premiere Clubes

Palmeiras x Juventude18h15

TNT – Canais 151 (SD) e 651 (HD) da CLARO TV

Premiere Clubes

HBO Max

Grêmio х Sport20h30

SporTV (menos RS) – Canais 39 (SD) e 539 (HD) da CLARO TV

Premiere Clubes

Onde assistir aos Jogos do Campeonato Inglês de 3 de outubro

Tottenham x Aston Villa10h

ESPN Brasil – Canais 70 (SD) e 570 (HD) da CLARO TV

Star+

Crystal Palace x Leicester 10h

Fox Sports – Canais 73 (SD) e 573 (HD) da CLARO TV

Star+

West Ham x Brentford 10h

Star+

Liverpool x Manchester City 12h30

ESPN Brasil – Canais 70 (SD) e 570 (HD) da CLARO TV

Star+

Onde assistir aos Jogos do Campeonato Italiano de 3 de outubro

Bologna x Lazio 7h30

ESPN – Canais 71 (SD) e 571 (HD) da CLARO TV

Star+







Sampdoria x Udinese 10h

Star+

Hellas Verona x Spezia 10h

Star+

Fiorentina x Napoli 13h

Star+

Roma x Empoli 13h

Star+

Atalanta x Milan 15h45

Star+

Onde assistir aos Jogos do Campeonato Alemão de 3 de outubro

Mainz 05 x Union Berlin 10h30

OneFootball (aplicativo)

Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt 12h30

OneFootball (aplicativo)

Arminia Bielefeld x Bayer Leverkusen 14h30

OneFootball (aplicativo)

Onde assistir aos Jogos do Campeonato Espanhol de 3 de outubro

Elche x Celta de Vigo 9h

Star+

Espanyol x Real Madrid 11h15

Star+

Villarreal x Betis 13h30

Star+

Getafe x Real Sociedad 13h30

Star+

Granada х Sevilla 16h

Star+

Jogos do Campeonato Francês de 3 de outubro

Rennes x Paris Saint-Germain 8h

ESPN Brasil – Canais 70 (SD) e 570 (HD) da CLARO TV

Star+

Lille x Olympique de Marseille 12h

ESPN – Canais 71 (SD) e 571 (HD) da CLARO TV

Star+

Olympique de Marseille х Lens 15h45

ESPN Brasil – Canais 70 (SD) e 570 (HD) da CLARO TV

Star+

Saint-Étienne x Lyon 15h45

Star+

Onde assistir aos Jogos do Campeonato Russo de 3 de outubro

Zenit x Sochi 10h30

Band – Canais 22 (SD) e 505 (HD) da CLARO TV

Onde assistir aos Jogos do Campeonato Holandês de 3 de outubro

Ajax x Utrecht 9h30

ESPN – Canais 71 (SD) e 571 (HD) da CLARO TV

Star+

Vitesse x Feyenoord 11h45

Star+

Onde assistir aos Jogos do Campeonato Escocês de 3 de outubro

Aberdeen x Celtic 8h

Star+

Onde assistir aos Jogos do Campeonato Belga de 3 de outubro

Anderlecht x Brugge 8h30

Star+

Royal Antwerp x Gent 13h30

Star+

Onde assistir aos Jogos do Campeonato Argentino de 3 de outubro

Rosario Central x Argentinos Juniors 13h30

Star+

River Plate x Boca Juniors 17h

ESPN Brasil – Canais 70 (SD) e 570 (HD) da CLARO TV

Star+

Racing х Estudiantes 20h15

ESPN 2 – Canais 72 (SD) e 572 (HD) da CLARO TV

Star+

Onde assistir aos Jogos do Campeonato Italiano Feminino de 3 de outubro

Napoli x Milan 7h30

Star+

Pomigliano x Internazionale 9h30

Star+

Onde assistir aos jogos da Série B de 3 de outubro

Cruzeiro x Brasil de Pelotas 11h

Premiere Clubes

Confiança х Vasco da Gama 18h15

Premiere Clubes

Londrina x Sampaio Corrêa 20h30

Premiere Clubes

Onde assistir aos Jogos da MLS de 3 de outubro

Los Angeles Galaxy x Los Angeles FC 21h

Fox Sports – Canais 73 (SD) e 573 (HD) da CLARO TV

Star+

Seattle Sounders x Colorado Rapids 23h

DAZN

Onde assistir aos Jogos do Brasileirão Sub-20 de 3 de outubro

Ceará x Botafogo 10h

elevensports.com

Flamengo x Fortaleza 15h

elevensports.com

Gremio x Atlético-MG 15h

elevensports.com

Sport x Internacional 15h

elevensports.com

Bahia x América-MG 15h

elevensports.com

São Paulo x Fluminense 16h

Band – Canais 22 (SD) e 505 (HD) da CLARO TV

Onde assistir aos Jogos do Campeonato Paulista Feminino de 3 de outubro

Portuguesa x Corinthians 15h

elevensports.com

Onde assistir aos Jogos do Brasileirão Feminino Sub-18 de 3 de outubro

Corinthians x São Paulo 10h

SporTV – Canais 39 (SD) e 539 (HD) da CLARO TV

Onde assistir aos Jogos da Série C do Brasileirão de 3 de outubro

Manaus x Novorizontino 16h

DAZN

Criciúma x Paysandu 18h

DAZN

Onde assistir aos Jogos da Série D do Brasileirão de 3 de outubro

Moto Club x América-RN 15h

elevensports.com

Guarany de Sobral x Campinense 15h

elevensports.com

Ferroviária x Esportivo 16h

TV Brasil – Canal 2 da Claro TV

elevensports.com

ABC x 4 de Julho 16h

TV Brasil – Canal 2 da Claro TV

elevensports.com

Paragominas x Atlético-CE 16h

TV Brasil – Canal 2 da Claro TV

elevensports.com

