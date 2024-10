Fusões e aquisições cresceram 4,6% em setembro nos EUA, aponta FactSet

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2024 - 18:00 Para compartilhar:

A atividade de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) dos Estados Unidos aumentou em 4,6% em setembro, com 986 anúncios, comparado a 943 em agosto, segundo monitoramento da FactSet. No mesmo período, houve um crescimento de 9,3% no gasto total em M&A em comparação com o mês anterior.

Seis dos 21 setores monitorados pela FactSet observaram um aumento na atividade nos últimos três meses em comparação com o mesmo período de 2023.

Por outro lado, os outros 15 setores selecionados viram decréscimo. A compra da Frontier Communications Parent, Inc. pela Verizon Communications, Inc. por US$ 9,6 bilhões foi o maior negócio anunciado no mês.

De acordo com o CEO do Morgan Stanley, Ted Pick, os EUA devem presenciar uma retomada de Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) e fusões e aquisições.

Em reunião de apresentação de resultados a acionistas nesta semana, ele afirmou “estar otimista” com o setor.