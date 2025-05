Fusão entre Marfrig e BRF deve Levar nova empresa a mudar sede jurídica para os EUA

A fusão entre Marfrig e BRF, anunciada na quinta-feira, 15, representa um movimento estratégico que, além de consolidar a criação da MBRF Global Foods Company, abre espaço para uma possível redomicialização da companhia – ou seja, a mudança da sede jurídica para os Estados Unidos. O objetivo é posicionar o novo grupo de forma mais competitiva no mercado internacional, especialmente na América do Norte.

“O processo pavimenta o caminho para a redomicialização da companhia”, afirmou o CEO da BRF, Rui Mendonça, que participou do anúncio ao lado de Marcos Molina, presidente do conselho da Marfrig e outros executivos das duas companhias.

Com presença em 117 países e faturamento anual de R$ 152 bilhões, a MBRF já nasce como a sétima maior empresa do Brasil, destacou Molina. “Estamos criando uma empresa de alimentos com marcas icônicas e reconhecidas, que tem como base uma plataforma multiproteína 100% integrada”, disse.

Para ele, a fusão é o desfecho natural de um ciclo iniciado há três anos, quando a Marfrig assumiu o controle da BRF. “Fizemos a virada da BRF. A empresa voltou a gerar valor para seus acionistas e a distribuir dividendos, performando acima de seus patamares históricos e batendo recordes operacionais e financeiros a cada trimestre”, afirmou.

A nova fase mira sinergias operacionais, estratégicas e tributárias, além de oportunidades de expansão internacional. “A partir de agora, a fusão é uma etapa necessária que vai nos permitir capturar uma nova onda de relevantes sinergias”, destacou Molina.

Ele apontou ainda a América do Norte como fronteira de crescimento para a companhia, e onde uma eventual redomicialização pode ser vantajosa. “A operação traz também uma grande oportunidade na América do Norte, que nos leva a considerar a possibilidade de redomicialização, mantendo a disciplina financeira e nosso foco em valor agregado.”

Ganhos operacionais

O CEO da BRF, Miguel Gularte, afirmou que as sinergias operacionais da fusão entre BRF e Marfrig podem alcançar R$ 805 milhões já no primeiro ano. Segundo ele, R$ 485 milhões viriam de ganhos operacionais e outros R$ 320 milhões de redução de custos.

“Nós dividimos e mapeamos todas as sinergias, basicamente, em quatro frentes: comercial, logística, suprimentos e estrutura corporativa”, explicou ele, nesta sexta-feira, em teleconferência com analistas.

Na frente comercial, Gularte estima sinergias com destaque para o aproveitamento da base de clientes da BRF e a venda de carne bovina com a marca Sadia. “Nós temos a possibilidade de carne bovina com a marca Sadia e, principalmente, a utilização dos nossos times comerciais e de exportação”, explicou.

Na área logística, o foco é na centralização de centros de distribuição e integração de escritórios internacionais. Em suprimentos, o executivo destacou a parceria com a National Beef e o uso de práticas de engenharia de valor. “Suprimentos é uma conta super-relevante, em torno de R$ 230 milhões”, afirmou.

Já na área administrativa e de estrutura corporativa, as sinergias terão foco na otimização da composição societária. “Temos capacidade também de maximizar todo o aspecto de composição da companhia, desde a holding e outros aspectos”, completou.