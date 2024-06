Fusão da Hewlett Packard e da Juniper Networks entra na mira de regulador no Reino Unido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2024 - 11:57 Para compartilhar:

O órgão regulador de concorrência do Reino Unido vai avaliar a fusão entre as norte-americanas Hewlett Packard Enterprise (HPE) e a Juniper Networks. Em janeiro, a HPE anunciou a compra da Juniper, empresa de inteligência artificial e redes com sede na Califórnia, em um negócio avaliado em US$ 14 bilhões.

Em comunicado, a Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA, pela sigla em inglês) britânica disse nesta quarta-feira, 19, que pretende concluir sua análise inicial sobre se o acordo afeta ou não a concorrência em 14 de agosto.

Em janeiro, a HPE disse que a aquisição visa duplicar seu negócio de redes, com a expectativa de que a receita do segmento avance para cerca de 31% do total após a fusão, ante 18% em 2023.

*Com informações da Dow Jones Newswires