Furto de metralhadoras do Exército: coronel exonerado seguirá na ativa

O tenente-coronel Rivelino Barata de Sousa Batista, exonerado nesta sexta-feira, 20, do cargo de diretor do AGSP (Arsenal de Guerra de São Paulo), após o furto de 21 metralhadoras da base em Barueri (SP), seguirá na ativa do Exército. É o que informou a instituição à IstoÉ.

“A exoneração do diretor foi uma decisão administrativa do Comandante do Exército. O tenente-coronel Batista será movimentado e continuará exercendo funções como militar da ativa em outra unidade militar” afirma o Comando Militar do Sudeste.

+ Exército nomeia novo diretor para Arsenal de Guerra de São Paulo

+ Furto de metralhadoras: Exército identifica militares suspeitos de ligação com o caso