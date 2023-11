Furch traz confiança ao ataque do Santos e reduz dependência de Marcos Leonardo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2023 - 18:47 Para compartilhar:

Julio Furch precisou de poucos minutos em campo para balançar a rede na reta final do duelo com o Goiás, quinta-feira, e dar ao Santos uma vitória por 1 a 0, fora de casa, resultado importantíssimo na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Embora tenha ficado oito jogos sem marcar, o experiente argentino de 34 anos tem aparecido em momentos decisivos e foi essencial para que o clube santista chegasse às cinco rodadas finais com boa expectativa de permanência na primeira divisão.

Além da rede balançada em Goiânia, Furch fez os gols das vitórias sobre Grêmio, pela 20ª rodada, e Bahia, pela 24ª. As duas partidas terminaram com o resultado de 2 a 1 favorável ao time alvinegro e também tiveram gol de Marcos Leonardo, o grande protagonista do ataque, com uma enorme responsabilidade sobre as costas.

O Santos se mostrou muito dependente do garoto de 20 anos, autor de 13 gols no Brasileirão, ao longo do campeonato. Não à toa, até vencer o Flamengo por 2 a 1, na 31ª rodada, quando Marcos Leonardo estava suspenso, a última vez que o time havia vencido uma partida sem a presença do jovem atacante havia sido no dia 14 de maio, com um triunfo por 1 a 0 sobre o Vasco na primeira rodada.

Na atual sequência de cinco jogos sem derrota do Santos, dos quais não esteve presente em um, Marcos Leonardo só marcou gol no triunfo por 2 a 1 sobre o Coritiba. Durante o empate sem gols com o Cuiabá, não conseguiu nenhuma finalização, e no duelo com o Goiás, chutou apenas uma vez, por cima do gol.

A confiança dos santistas no poder de decisão do garoto não foi abalada por essas partidas, mas ver Furch se firmar com uma opção de poderio ofensivo à altura dá mais segurança neste momento derradeiro do campeonato. A ascensão do argentino também é importante para o planejamento do clube a longo prazo, já que Marcos Leonardo está despertando o interesse de clubes europeus e pode sair ao fim da temporada.

O Santos continua a missão de se livrar do rebaixamento neste domingo, quando recebe o São Paulo na Vila Belmiro, às 18h30. A delegação voltou de Goiânia em um avião fretado e não treinou nesta sexta-feira, até porque há preocupação com lesões nesta reta final, como ocorreu com titulares como Dodô e Soteldo. Haverá, portanto, apenas um treino, neste sábado, antes do clássico.

