Furch aparece no BID e pode estrear pelo Santos contra o Fluminense

O centroavante argentino Julio Furch teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear pelo Santos no sábado, em duelo com o Fluminense, no Maracanã, às 16 horas, pela 17ª rodada do Brasileirão. Ele foi anunciado pelo clube na última sexta-feira e vem participando normalmente dos treinamentos com os demais jogadores. A tendência é que fique no banco de reservas.

Furch tem 33 anos e assinou um contrato válido por dois anos. Ele estava no Atlas, do México, clube que defendeu por quatro temporadas e do qual saiu como ídolo. Em 2021, durante decisão por pênaltis, converteu a cobrança que deu o título do Troféu Apertura do Campeonato Mexicano ao Atlas, encerrando um jejum de 70 anos.

Apelidado como “Imperador” pelos torcedores, em referência ao imperador romano Júlio Cesar, o argentino fez seu último jogo pelo time mexicano na quarta-feira. Jogou apenas dez minutos e foi substituído por Jordy Caicedo para ser ovacionado pela torcida enquanto caminhava para o banco de reservas. Furch tem uma longa carreira no México. Antes do Atlas, jogou por Santos Laguna e Veracruz. Na Argentina, vestiu as camisas de Olimpo, San Lorenzo, Arsenal de Sarandí e Belgrano.

JOÃO PAULO AINDA É DÚVIDA

Ainda em recuperação de uma inflamação no quadril, sentida durante o empate por 2 a 2 com o Botafogo, no último domingo, o goleiro João Paulo continua como dúvida para o jogo com o Fluminense. No treinamento desta quinta-feira, trabalhou parcialmente no gramado. Caso ele não tenha condições de jogar no sábado, a vaga fica com Vladimir.

