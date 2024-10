Furacão Milton volta a subir de categoria e ameaça a Flórida

com informações da ANSA, Da Redaçãoi com informações da ANSA, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2024 - 18:43 Para compartilhar:

O Centro de Furacões dos EUA anunciou em seu último boletim que o furacão Milton voltou para a categoria 5, colocando-o no nível máximo da escala utilizada para medir a intensidade de um furacão.

“O Milton pode ser o pior furacão a atingir a Flórida nos últimos 100 anos”, afirmou o presidente dos EUA, Joe Biden, pedindo para que os habitantes das áreas de evacuação fujam o quanto antes

Biden adiou suas viagens para Alemanha e Angola em razão do evento climático.

Algumas horas antes, o furacão tinha sido rebaixado da categoria 5 para a 4, a mesma do Helene, que matou mais de 230 pessoas, sendo o segundo mais mortal a atingir os EUA nas últimas cinco décadas, ficando atrás apenas do Katrina, em 2005, com mais de 1,8 mil vítimas.