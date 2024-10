Furacão Milton na Flórida: famosos brasileiros decidem se vão ou se ficam nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2024 - 7:45 Para compartilhar:

Diversos famosos brasileiros usaram as redes sociais para compartilhar suas reações a respeito da chegada, nesta quarta-feira, 9, do furacão Milton na Flórida, Estados Unidos, onde fica o parque da Disney, em Orlando – atração que as celebridades adoram.

Anitta, MC Loma, Thaeme, Léo Santana e Lore Improta foram pegos de surpresa pelo alerta das autoridades locais e tiveram que decidir se ficavam no local mesmo com a tempestade, ou se voltavam para o Brasil.

A cantora sertaneja Thaeme, da dupla com Thiago, optou por interromper a viagem que fazia com o marido, Fábio Elias, e as filhas, Liz e Ivy, para deixar o estado por questões de segurança.

“A viagem não saiu muuuuito como planejada dessa vez.. Como tinha acabado de passar o furacão Helene, jamais pensava que passaria em seguida outro, ainda mais forte! Tivemos dias muito felizes, mas a angústia chegou através daquele alarme no celular… o mesmo que vivemos 2 anos atrás. Em meio ao desespero fomos para outro estado, bem longe da Flórida, por segurança. Conseguimos pegar um voo pra cá e estamos todos bem”, escreveu a artista.

O cantor Léo Santana e a esposa, Lore Improta, também escolheram antecipar a volta.

“Hora de se despedir de Miami. A gente estava programado para voltar amanhã de manhã para Salvador, mas, como muitos de vocês já sabem, o furacão Milton está chegando e está muito forte aqui na Flórida. Conseguimos antecipar nosso voo para hoje à noite, então estamos correndo para conseguir voltar para casa. Nossa previsão é chegar amanhã. Esse furacão não vai ser tão forte quanto vai chegar em Orlando, mas é a natureza, né? A gente nunca sabe como as coisas podem mudar, então preferimos nos precaver e voltar logo para casa”, disse a dançarina.

Por outro lado, Anitta, MC Loma e as irmãs gêmeas Mariely e Mirella Santos decidiram permanecer. Anitta postou uma selfie com a legenda: “Essa sou eu percebendo que eu tenho quatro casas diferentes, mas acabei estando na casa de Miami bem quando o furacão ataca”.

Já MC Loma tranquilizou seus seguidores: “Tudo ok por aqui pessoal, as bebês estão dormindo e vamos ficar por aqui na casa. Deus está conosco.”

O furacão Milton, que se formou no Golfo do México, segue em direção à Flórida e deve atingir a costa nas próximas horas. Inicialmente classificado como categoria cinco, o fenômeno passou pelo norte do país mexicano e agora é classificado como categoria quatro, embora ainda mantenha grande potencial destrutivo.

O presidente Biden alertou que Milton pode ser um dos piores furacões a atingir a Flórida em 100 anos.