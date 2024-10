Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/10/2024 - 11:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 10 OUT (ANSA) – Ao menos quatro pessoas morreram após a passagem do furacão Milton que atingiu o estado da Flórida, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (9). Segundo as autoridades, a estatística tende a aumentar. (ANSA).