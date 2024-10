Furacão Milton deixa ao menos 10 mortos e devasta centro da Flórida

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/10/2024 - 15:27 Para compartilhar:

O poderoso furacão Milton varreu a região central da Flórida de leste a oeste na noite de quarta-feira, provocando enchentes e tornados mortais, duas semanas após a passagem de outro ciclone devastador.

O governo federal relatou pelo menos 10 mortes provocadas pelo furacão. “Em nossa opinião, essas mortes foram causadas pelos tornados” que se formaram devido a Milton, disse o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, nesta quinta-feira (10).

“Essa tempestade produziu muitos tornados”, confirmou o governador Ron DeSantis na quinta-feira à CNBC, dizendo que temia que o fenômeno climático causasse muitas mortes.

Os serviços meteorológicos já haviam advertido sobre o risco de tornados associados ao furacão.

Milton, que na manhã desta quinta-feira deixou a Flórida para trás e está nas águas do Atlântico, também “causou inundações em lugares como Daytona Beach e Saint Augustine” na costa leste da península, disse ele, mas também no coração da Flórida, como Orlando, onde os parques temáticos da Disney World permaneceram fechados por precaução.

No entanto, o pior cenário possível parece ter sido evitado, especialmente na costa oeste.

“A submersão marinha não foi tão significativa quanto foi durante o furacão Helene, há algumas semanas”, disse DeSantis, observando que Milton diminuiu de intensidade e mudou ligeiramente de curso antes de atingir a costa.

O governador republicano conversou por telefone na manhã desta quinta-feira com o presidente democrata Joe Biden, de acordo com a Casa Branca, que alertou várias vezes que Milton tinha força para ser um dos furacões mais destrutivos do último século.

Em um vídeo publicado nesta quinta-feira, o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, disse estar “entristecido pela devastação” causada.

O ex-presidente, que reside na Flórida, disse que “reza” com sua esposa Melania pelas pessoas afetadas pelo furacão.

– “Muita sorte” –

A cidade litorânea de Sarasota, no oeste do país, estava voltando à vida na manhã desta quinta-feira, quando os moradores correram para verificar os danos.

“Acho que tivemos muita sorte”, disse Carrie Elizabeth à AFP. “Vai levar tempo para limpar, mas poderia ter sido muito pior.”

No entanto, Biden fez um apelo no X para que a população “fique em casa” por enquanto.

Mais ao norte, na cidade de São Petersburgo, em Tampa Bay, o furacão arrancou o teto do estádio de beisebol dos Rays e causou o desabamento de um guindaste.

Mais de 3,3 milhões de residências na Flórida estavam sem energia na manhã desta quinta-feira, de acordo com o site especializado poweroutage.us.

Milton atingiu a costa oeste da Flórida na noite de quarta-feira como um furacão de categoria 3 – em uma escala de 5 – e avançou fortemente para o interior antes de chegar ao Atlântico nesta quinta-feira.

Embora tenha deixado a península, o furacão continua a gerar ventos fortes e “chuva forte” na região central e leste da Flórida, alertou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).

– Piora –

Duas semanas depois de o furacão Helene ter atingido a mesma região, matando pelo menos 237 pessoas no sudeste dos Estados Unidos, incluindo pelo menos 15 na Flórida, Milton era uma preocupação maior para as autoridades devido ao solo saturado e aos detritos ainda espalhados pelas ruas.

O terceiro estado mais populoso do país e um ímã para turistas, a Flórida está acostumada a furacões. Mas a mudança climática, ao aquecer a água do mar, está fazendo com que eles se intensifiquem rapidamente, aumentando o risco de eventos mais fortes, de acordo com os cientistas.

Para o professor John Marsham, cientista atmosférico, “muitos aspectos do Helene e do Milton estão muito alinhados” com o que os especialistas preveem em termos de mudança climática.

“Os furacões precisam de oceanos quentes para se formarem e as temperaturas recordes dos oceanos estão alimentando essas tempestades devastadoras. O ar mais quente retém mais água, levando a chuvas mais intensas e mais inundações”, explicou.

Ao mesmo tempo, “o aumento do nível do mar devido à mudança climática está levando ao aumento das inundações costeiras.

As temperaturas no Atlântico Norte atingiram recordes este ano, de acordo com dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA).

Faltando pouco mais de um mês para a eleição, a passagem do Helene assumiu uma dimensão política, com republicanos e democratas entrando em conflito sobre a ajuda aos afetados.

Trump acusou os democratas de terem reagido tarde demais ao furacão, uma acusação veementemente rejeitada por Biden e pela candidata democrata Kamala Harris.

“Espero que no dia 20 de janeiro tenham alguém que os ajude verdadeiramente”, afirmou o candidato republicano no seu vídeo desta quinta-feira, aludindo à data da tomada de posse de quem vencer as próximas eleições.

