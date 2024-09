Furacão John deixa pelo menos 16 mortos no México

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2024 - 16:56 Para compartilhar:

Pelo menos 16 pessoas morreram no sul do México na passagem do furacão John, que nesta semana impactou duas vezes a costa do Pacífico, informaram neste domingo (29) a Presidência e autoridades estaduais.

“Lamentavelmente, o número de falecidos, segundo a Procuradoria estadual [de Guerrero], é de 15 pessoas”, escreveu na rede social X o presidente Andrés Manuel López Obrador.

Manuel Maza, diretor da proteção civil do estado vizinho de Oaxaca, confirmou à AFP a morte de uma pessoa.

A imprensa local, sem citar fontes diretas, indica que também houve vítimas mortais em Michoacán, outro vizinho de Guerrero.

As vítimas e os danos reportados pelos estados deverão ser referendados pelo governo federal para estimar os recursos emergenciais a serem destinados às áreas afetadas.

A presidente eleita Claudia Sheinbaum, que inicia seu mandato na terça-feira, anunciou por sua vez que sua primeira viagem de trabalho será na quarta às comunidades afetadas por John, que atingiu duas vezes a costa do México.

“Concordei (…) em estar com o gabinete na tarde de quarta-feira para fazer uma avaliação e planos para continuar com toda a ajuda necessária a Guerrero”, escreveu a presidente eleita em sua conta X.

John atingiu Guerrero na última terça-feira como um poderoso furacão de categoria 3 (na escala Saffir-Simpson de 5) e seus efeitos atingiram Oaxaca.

O fenômeno enfraqueceu em terra, mas os seus remanescentes regressaram ao Pacífico e recuperaram a força do furacão na quinta-feira, antes de voltarem a entrar no estado de Michoacán.

O balneário de Acapulco foi o mais danificado. Seus quase 800 mil habitantes reviveram o pesadelo de Otis, um poderoso furacão 5 que em outubro de 2023 destruiu o porto da cidade, deixando dezenas de mortos e desaparecidos.

