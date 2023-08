Furacão Hilary sobe para categoria 4 a caminho da Baja Califórnia, no México

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/08/2023 - 5:55 Compartilhe

O furacão Hilary ganhou força e subiu para a categoria 4 na escala Saffir-Simpson, enquanto se deslocava pelas águas do Pacífico mexicano, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Segundo o NHC, Hilary registra ventos máximos de 225 km/h, o que o posiciona como um furacão de categoria 4 na escala Saffir-Simpson, a segunda mais perigosa na classificação.

O NHC informou que o furacão estava 690 km ao sul de Cabo San Lucas, na península da Baja Califórnia, destino frequentado por turistas internacionais, principalmente americanos.

“O furacão deve ganhar força rapidamente durante a manhã”, afirma um comunicado do NHC.

O furacão se move para o noroeste e deve se aproximar da península da Baja Califórnia no fim de semana, detalhou o NHC. Segundo o Serviço Meteorológico do México, Hilary vai provocar chuvas fortes nas próximas horas em nove estados da costa ocidental do país, além do aumento das ondas.

Estados como Jalisco e Colima, com destinos de praia turísticos próximos ao trajeto do furacão, reforçavam as medidas de segurança, segundo o canal de TV Milenio.

Devido à sua localização geográfica, o México é atingido anualmente por ciclones tropicais, tanto na costa do Pacífico quanto na do Atlântico, geralmente entre maio e novembro.

