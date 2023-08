Furacão Hilary é rebaixado para categoria 2 no noroeste do México

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/08/2023 - 20:07 Compartilhe

O furacão Hilary foi rebaixado para a categoria 2 neste sábado (19) enquanto se desloca em direção à península da Baixa Califórnia, no noroeste do México, onde as chuvas causaram danos menores, para depois se dirigir ao sul da Califórnia, nos Estados Unidos.

Por volta das 16h00 locais (20h00 de Brasília), o furacão apresentava ventos máximos sustentados de 175 km/h e estava a 455 km de Punta Eugenia, uma localidade no centro da península da Baixa Califórnia, conforme informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

O NHC afirmou que Hilary está causando fortes chuvas em partes da península.

A velocidade de seus ventos o classifica como um furacão de categoria 2 na escala de Saffir-Simpson. Apesar de ter sido rebaixado da categoria 3, teme-se que o furacão ainda cause fortes chuvas e inundações.

As autoridades meteorológicas mexicanas haviam previsto chuvas intensas com descargas elétricas e risco de inundação em grande parte do país, e pediram à população que tome precauções devido às ondas altas e ao risco de transbordamento de rios e riachos.

– Danos menores –

Desde sexta-feira, vários estabelecimentos na praia turística de Los Cabos, um destino localizado na Baixa Califórnia Sul e frequentado por turistas internacionais, colocaram sacos de areia de proteção devido ao aumento das ondas. Também guardaram móveis e utensílios.

“Tomamos todas as medidas necessárias para a noite, a infraestrutura está bem e estamos esperando os trabalhadores, o clima e que todos estejam bem”, disse Omar Olvera, 34 anos, um funcionário de um restaurante na praia.

Na cidade de Todos Santos, localizada na costa oeste da península, havia poucas pessoas na rua, enquanto na praia de Cerritos, próxima dali, o acesso ao mar estava fechado devido às ondas intensas, confirmou a AFP.

A Marinha do México disse que até o momento há “apenas danos menores à população civil e à infraestrutura”, como árvores caídas, pequenas inundações e danos em algumas estradas em partes da península da Baixa Califórnia.

A estatal Comissão Federal de Eletricidade mobilizou 800 trabalhadores, 64 usinas de emergência e centenas de veículos e guindastes para lidar com possíveis quedas de energia na Baixa Califórnia e na Baixa Califórnia Sul.

– Impacto durante o fim de semana –

Prevê-se que Hilary se mova perto da costa oeste da península da Baixa Califórnia durante o fim de semana para chegar ao sul da Califórnia, Estados Unidos, na tarde de domingo, disse o NHC.

“Espera-se que o enfraquecimento comece neste sábado, mas Hilary ainda será um furacão quando se aproximar da costa oeste da Baixa Califórnia nesta noite e na manhã de domingo”, acrescentou.

O NHC disse que Hilary se enfraquecerá à medida que adentrar águas frias do Oceano Pacífico e chegar ao sul da Califórnia como tempestade tropical.

Por sua vez, o governo da Baixa Califórnia, estado fronteiriço com os Estados Unidos e onde fica a cidade de Tijuana, abriu abrigos temporários e informou que já há chuvas em seu território.

O México enfrenta todos os anos o impacto de furacões tanto em sua costa do Pacífico quanto do Atlântico, geralmente entre maio e novembro.





