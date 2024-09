Furacão Helene deixa ao menos 3 mortos nos EUA

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/09/2024 - 8:01 Para compartilhar:

ROMA, 27 SET (ANSA) – Pelo menos três pessoas morreram na Flórida, nos Estados Unidos, por causa da passagem do furacão Helene, que chegou ao país na categoria quatro, com ventos de até 225 quilômetros por hora, mas depois foi rebaixado para tempestade tropical.

Apesar de ter perdido força, o fenômeno ainda é “extremamente perigoso” e atravessa o norte da Flórida, perto da fronteira com a Geórgia, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, pediu que as pessoas evacuassem áreas de risco, enquanto o presidente Joe Biden lançou um alerta para moradores seguirem as indicações de funcionários estaduais e federais. “Esperamos uma tempestade catastrófica, com ventos e inundações em todo o sudeste, a começar pela Flórida”, disse o democrata.

Já a polícia da Flórida pediu que quem decidir ficar em casa “escreva seu nome nas pernas ou nos braços” para “facilitar a identificação dos cadáveres”.

Pelo menos 320 mil famílias ficaram sem energia elétrica no estado; na Geórgia, esse número passa de 12 mil. (ANSA).