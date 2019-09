Furacão Dorian chega às Bahamas com categoria 5

NOVA YORK, 1 SET (ANSA) – O furacão Dorian atingiu a categoria 5 neste domingo(1), com ventos de até 285 km/h, e ganhou mais força transformando-se na tempestade mais potente já registrada no noroeste das Bahamas.

Segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC), as “condições catastróficas de furacão estão acontecendo nas Ilhas Ábacos e se estenderão pela Ilha Grande Bahama mais tarde e à noite”. As autoridades informaram que os moradores da Grande Bahama foram evacuados e alertaram que a tempestade pode ser fatal e chegar a sete metros de altura.

Os aeroportos da região foram fechados, mas o principal terminal internacional permanece aberto neste domingo. Em uma publicação no Twitter, o escritório do primeiro-ministro das Bahamas fez um alerta de que a ilha “deve começar a sentir o impacto total” do fenômeno a partir das 11h (horário local).

“A ilha de Abaco está se preparando para ser atingida diretamente pelo furacão Dorian nesta manhã”, escreveu.

De acordo com o NHC, o olho do furacão está a cerca de 360 km a leste de West Palm Beach, na Flórida.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em suas redes sociais que Flórida, Carolina do Sul e do Norte, Geórgia e Alabama provavelmente serão atingidos mais fortemente do que o esperado. (ANSA)