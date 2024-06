Furacão Beryl ‘extremamente perigoso’ alcança categoria 4 no Caribe

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/06/2024 - 14:27 Para compartilhar:

Beryl, o primeiro furacão da temporada atlântica de 2024, continua ganhando força neste domingo (30) e tornou-se uma tempestade “extremamente perigosa” de categoria 4, com ventos superiores a 200 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), que alertou para ventos potencialmente mortais nas ilhas das Antilhas.

O NHC alertou que Beryl, que atualmente se desloca no oceano Atlântico, cerca de 565 quilômetros ao leste de Barbados, cria uma “situação muito perigosa” e pediu aos moradores da região que sigam as instruções dos seus governos e da gestão de emergências.

“A tempestade é agora um furacão de categoria 4 extremamente perigoso”, disse o centro com sede em Miami, observando que o olho do furacão deverá atingir na manhã de segunda-feira as ilhas de Barlavento, um arquipélago que inclui Martinica, Santa Lúcia e Granada, entre outras.

Beryl produzirá “ventos com força de furacão potencialmente catastróficos, tempestades potencialmente fatais e ondas prejudiciais”, previu o NHC.

Barbados, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Granada e Tobago estão em alerta de furacão, enquanto Martinica, Dominica e Trinidad estão em alerta de tempestade tropical.

Em Bridgetown, capital de Barbados, os carros faziam fila nos postos de gasolina, enquanto os supermercados e mercearias estavam lotados de pessoas que compravam alimentos, água e outros suprimentos.

Segundo os especialistas, uma tempestade tão poderosa no início da temporada de furacões, que vai do início de junho ao final de novembro no Atlântico, é extremamente rara.

“Apenas cinco grandes furacões (categoria 3+) foram registrados no Atlântico antes da primeira semana de julho. Beryl seria o sexto e com a aparição mais rápida nesta extremidade do Atlântico tropical”, escreveu na rede X o especialista em furacões Michael Lowry.

De acordo com a trajetória prevista, após percorrer as ilhas do Caribe, Beryl impactaria na manhã de terça-feira o estado mexicano de Quintana Roo (oeste), onde estão localizados os balneários de Cancún e Riviera Maya.

As autoridades do país norte-americano monitoram de perto o fenômeno, embora “neste momento não represente um perigo para o território mexicano”, afirmou o Serviço Meteorológico nacional.

A tempestade tropical Alberto, a primeira da temporada no Atlântico, deixou pelo menos cinco mortos ao passar pelo norte do México há dez dias.

– Ondas de 5 metros –

“É muito provável que o estado do mar fique muito difícil a partir de domingo à tarde, e especialmente durante a segunda-feira”, anteciparam os serviços meteorológicos do Estado francês na Martinica.

São esperadas ondas de 5 metros no canal Saint-Lucie, ao sul da ilha francesa.

Beryl foi o segundo fenômeno tropical nomeado desde o início de junho na bacia do Atlântico e agora é o primeiro furacão.

A Météo France prevê que a temporada de furacões de 2024 será “uma das mais intensas” nesta região..

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) também previu uma temporada extraordinária no final de maio, com a possibilidade de quatro a sete furacões de categoria 3 ou superior.

A agência citou as temperaturas quentes do oceano Atlântico e as condições relacionadas com o fenômeno climático La Niña no Pacífico para explicar o aumento das tempestades.

Nos últimos anos, os fenômenos meteorológicos extremos, incluindo furacões, tornaram-se mais frequentes e devastadores como resultado da mudança climática.

