Furacão Beatriz avança na costa mexicana e provoca fortes chuvas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/07/2023 - 9:00 Compartilhe

O furacão Beatriz avançava na sexta-feira (30), em paralelo à costa do Pacífico mexicano, causando chuvas torrenciais e ondas altas no oeste do México, informaram as autoridades locais.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), o furacão estava, às 3h GMT de sábado (meia-noite no horário de Brasília), 80 quilômetros a sudeste da cidade portuária de Manzanillo, com ventos sustentados de 140 km/h e movendo-se na direção noroeste a 19 km/h.

“De acordo com a previsão, espera-se que o centro de Beatriz se mova perto, ou sobre partes da costa sudoeste do México no início da manhã de sábado”, detalhou o relatório do NHC.

O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) informou que o fenômeno vai provocar chuvas intensas – e, em algumas zonas, torrenciais – em 12 estados do país, cinco deles costeiros. Além disso, canais de baixa pressão estendidos em diferentes regiões do país podem gerar precipitação em outras 13.

As de maior intensidade “podem ser com descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo, além de gerar deslizamentos de terra, aumento do nível de rios e córregos, transbordamentos e inundações em áreas baixas dos referidos estados”, alertou o SMN em um comunicado.

Este é o segundo furacão da temporada no Pacífico depois de Adrián, que na sexta-feira registrava ventos sustentados de 165 km/h, embora não tenha causado grandes danos, por estar localizado a 655 km da península mexicana da Baja California.

Segundo o Serviço Meteorológico Mexicano, durante a temporada de 2022, o litoral do país foi afetado por seis furacões e outros três fenômenos que causaram chuvas intensas.

sem-jla/atm/dbh/tt

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias