Furacão Agatha se dirige ao sul do México com chuvas torrenciais

Por Jose Cortes

PUERTO ESCONDIDO, México (Reuters) – O furacão Agatha se dirigia ao sul da costa do Pacífico do México nesta segunda-feira, ameaçando resorts de praia no Estado de Oaxaca com chuvas torrenciais e inundações quando atingir a terra no final do dia.





Uma tempestade de categoria 2 e o primeiro furacão a se formar no leste do Pacífico este ano, Agatha estava soprando ventos máximos sustentados de 177 km/h no meio da manhã, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), com sede em Miami.

Não se espera que o Agatha mude muito de força antes de chegar à terra nesta tarde, observou o NHC. O olho da tempestade deve atingir a costa perto das praias de Puerto Escondido e Mazunte, mostram as projeções do centro de furacões.

Foram montados 200 abrigos ao longo da região costeira de Oaxaca com capacidade para abrigar 26.000 pessoas, segundo autoridades locais de proteção civil.

Um alerta de furacão está em vigor do porto de Salina Cruz a Lagunas de Chacahua, informou o NHC.

Salina Cruz é o local de uma grande refinaria administrada pela petrolífera estatal Petroleos Mexicanos (Pemex).

(Reportagem de José Cortes)