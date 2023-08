FUP: Petrobras tem de pagar R$ 20 bi a Petros e elevar presença de empregados na fundação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 18:17 Compartilhe

A Federação Única dos Petroleiros (FUP), a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) e outras entidades representantes dos petroleiros fizeram nesta terça-feira, 23, mais uma manifestação em frente à sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, para reivindicar o pagamento de cerca de R$ 20 bilhões pela estatal ao fundo de pensão Petros, além de maior representatividade dos petroleiros da fundação.

Os petroleiros estão em campanha para eleição dos conselhos Deliberativo e Fiscal da Petros, que ocorrerá entre os dias 29 de setembro e 9 de outubro. O Conselho Deliberativo, órgão máximo da Petros, é responsável pela aprovação da política geral de administração da Fundação e de seus planos. A Fup e a FNP se uniram no pleito, em defesa das aposentadorias, com a chapa “Unidos pelo Futuro da Petros”.

Segundo a Fup, os programas de equacionamento de déficit penalizam os trabalhadores e aposentados, e é de responsabilidade da estatal quitar a dívida.

“A Petrobras tem de pagar essa conta, que é dela. Os aposentados não suportam mais. Tá na hora de resolver. A categoria espera que a direção da Petrobras tome uma decisão política, econômica e financeira que liberte todos nós dessa cobrança absurda e injusta”, disse em nota o diretor do Sindipetro-Bahia, Radiovaldo Costa.

Segundo o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, o foco central do ato realizado hoje, e que reuniu petroleiros de todas as regiões do País, foi pressionar a Petrobras para que a estatal continue as mudanças no conselho deliberativo da Petros.

“Ainda tem pessoas indicadas que estão no conselho e não ajudam no processo de negociação com entidades sindicais a respeito do déficit da Petros. É necessária essa mudança para que a Petrobras, que deve à Fundação em torno de R$ 20 bilhões, possa sanar esse déficit a partir de um grande acordo que precisa ser feito, principalmente com a FUP, que tem uma ação judicial desde 2001”, explicou o sindicalista.

Este foi o segundo ato nacional dos petroleiros, este ano, em defesa dos participantes da Petros. A categoria defende mudanças na gestão da Petros, e reivindica que a diretoria da Fundação seja 50% eleita pelos trabalhadores, a fim de que tenham gestão sobre o que é feito no fundo de pensão, que é o segundo maior do País. Atualmente, a gestão é formada apenas por indicação.

O coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), Tezeu Bezerra, criticou a gestão de Jair Bolsonaro. “Esse ato é um chute final que os petroleiros querem dar na gestão bolsonarista que ainda insiste em permanecer na Petrobras. Estamos aqui para dar um basta nisso e lembrar que ainda tem bolsonarista tentando se eleger no Conselho da Petros”, afirmou.

