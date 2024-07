FUP: Petrobras confirma que apenas gerentes terão regime de teletrabalho alterado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2024 - 17:07 Para compartilhar:

A área de Recursos Humanos da Petrobras confirmou à Federação Única dos Petroleiros (Fup) que apenas os empregados com função gratificada terão o regime híbrido de trabalho alterado, conforme antecipado pelo Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na segunda-feira, 15.

De acordo com a Fup, apesar do compromisso da atual gestão em preservar as conquistas da categoria em relação ao teletrabalho integral, o RH não respondeu os pleitos da entidade de negociar coletivamente com as representações sindicais um regramento para o teletrabalho, que atenda as necessidades dos trabalhadores e também da companhia.

“A Fup reitera a importância de um regramento negociado dentro do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e que seja extensivo para todos os trabalhadores e trabalhadoras, independentemente de ter ou não função gratificada”, disse a Fup em nota.

Em relação aos trabalhadores com funções gratificadas, a Petrobras informou à Fup que para os Gerentes Executivos, Gerentes Gerais e Gerentes, o trabalho presencial será de no mínimo três dias por semana, a partir de 1 de setembro de 2024. Para as demais funções gerenciais, como Gerentes Setoriais, Coordenadores, Consultores, Supervisores as condições previstas atualmente para o teletrabalho seguem mantidas.

A Petrobras também afirmou que manterá o teletrabalho integral “para empregados com deficiência, pai/mãe ou responsável legal por crianças e adolescentes com deficiência e, de forma temporária, para empregados em condições críticas de saúde”, informou a estatal à entidade sindical.