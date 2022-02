Fungo da candidíase pode causar sintomas semelhantes aos do Alzheimer

Irritação, corrimento branco e coceira na vagina. Provavelmente você já sabe esses são sintomas da candidíase — causada pelo fungo Candida albicans —, um problema enfrentado pela maioria das mulheres pelo menos uma vez na vida.

Um estudo recente, entretanto, apontou novos sintomas relacionados ao fungo. Trata-se de problemas de memória e anormalidades cerebrais que se assemelham às características do Alzheimer. As informações são da “Women’s Health”.

A pesquisa, feita em camundongos na Universidade de Medicina de Baylor, nos Estados Unidos, e publicada na revista Nature Communications, mostrou que o fungo que cresce naturalmente no intestino, boca e vagina pode entrar no cérebro, desenvolver uma inflamação e prejudicar a memória. Com isso, acontece uma formação de estruturas anormais no cérebro, que se assemelham com as placas amiloides — característica da doença de Alzheimer.

Além disso, os cientistas observaram que os ratos infectados tiveram redução da memória espacial, diferente daqueles que não tinham o fungo. Contudo, quando a doença desapareceu, a memória voltou ao normal.

“Os resultados nos levaram a considerar a possibilidade de que, em alguns casos, os fungos também poderiam estar envolvidos no desenvolvimento de distúrbios neurodegenerativos crônicos, como Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla. Atualmente, estamos explorando essa possibilidade”, explicou David B. Corry, um dos autores do estudo.

