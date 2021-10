Funerária lança caixões inspirados em ‘Round 6’, fenômeno de audiência da Netflix

A Arcae, fabricante espanhola de caixão, lançou durante a Funermostra, feira de produtos funerários em Valência (Espanha), um caixão inspirado nas caixas utilizadas em ‘Round 6’ (‘Squid Game’), série fenômeno de audiência da Netflix.

Os caixões são pretos, retangulares e imitam a parte mais icônica do objeto: são fechados com uma fita rosa formando um enorme laço. A produto gerou tanto admiração quanto espanto, com fãs dizendo nas redes sociais que gostariam de ser enterrados nesses caixões enquanto outras pessoas reforçaram o aspecto macabro da recriação.

Em entrevista à Europa Press, um representante da empresa contou como ficou surpreso com o sucesso do caixão, e revelou que alguns clientes até pediram chaveiros com a miniatura do produto.

E a empresa de caixão não é a única tentando faturar com série na vida real: no Reino Unido, 40 pessoas vão competir por um prêmio de cerca de R$ 3.300 (500 euros) em provas que prometem se aproximar da série, mas sem colocar a segurança em risco.

