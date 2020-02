Funerária britânica oferece caixões com glitter

A empresa funerária The Glitter Coffin Company resolveu se especializar na venda de caixões com glitter. Além disso, a funerária também oferece opções para cremações, com urnas com muito glitter.

Segundo o site da empresa britânica, os caixões da funerária são deslumbrantes e uma bela maneira de refletir e celebrar a vida de uma pessoa. O glitter utilizado é visto como um brilho final ao morto.

“Nossos brilhos deslumbrantes são compostos de um brilho robusto e crepitante que capta a luz bonita, dando o efeito de brilho final em um dia ensolarado ou quando a luz capta o brilho flexível”, diz a descrição com informações do caixão.

Os caixões são feitos sob encomenda e são cobertos com glitter da cor escolhida, com inúmeras opções de brilho para decorar.