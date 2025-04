O funeral do papa Francisco, que faleceu na segunda-feira aos 88 anos, acontecerá no sábado (25) às 10h00 (5h00 de Brasília) no Vaticano, antes do seu sepultamento no mesmo dia na basílica Santa Maria Maggiore de Roma, anunciou a Santa Sé.

A missa fúnebre será celebrada na praça de São Pedro do Vaticano, localizada diante da basílica de mesmo nome e onde o primeiro pontífice latino-americano fez sua última aparição pública no Domingo de Páscoa.

tjc/zm/fp