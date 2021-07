Funeral de Raffaella Carrà será realizado no dia 9 em Roma

ROMA, 6 JUL (ANSA) – O funeral da artista Raffaella Carrà, que morreu nesta segunda-feira (5), aos 78 anos de idade, será realizado na próxima sexta (9), na Basílica de Santa Maria em Aracoeli, em Roma. A apresentadora também será homenageada na capital italiana com um cortejo fúnebre, que passará por diversos pontos da cidade.

O cortejo terá início às 16h (local) desta quarta (7), na residência da artista, na via Nemea 21. A cerimônia passará por diversos lugares que marcaram a carreira da apresentadora, como o Auditório do Foro Itálico e o Teatro das Vitórias.

De acordo com a programação, o caixão permanecerá por alguns minutos nos locais escolhidos para os fãs conseguirem se despedir de Carrà. O último destino será a Sala da Promoteca, no Campidoglio, no centro da capital italiana. Ao longo da quinta-feira (8), o espaço ficará aberto das 8h às 12h e das 18h à meia-noite.

O diretor Sergio Iapino pediu para que os fãs da artista se reúnam nesta sexta-feira nas igrejas a partir das 12h (local), mesmo horário que começará a cerimônia na Basílica de Santa Maria.

“Peço para que todos os seus fãs na Itália e no mundo se reúnam às 12 horas desta sexta-feira em igrejas de cidades pequenas ou grandes para oferecer uma última saudação para Raffaella” disse o colega da artista.

Cantora, dançarina, apresentadora e atriz, Carrà nasceu em Bolonha, em 18 de junho de 1943, como Raffaella Maria Roberta Pelloni. Ela fez sua estreia na televisão em 1961 e, em 1970, tornou-se muito conhecida ao apresentar o “Canzonissima”.

Desde então, apresentou diversos programas da televisão pela emissora “RAI” e chegou a conduzir o tradicional Festival de Sanremo de 2004. O seu último trabalho foi o programa “A raccontare comincia tu”, da “Raitre” de 2019.

Na música, lançou 25 álbuns entre 1970 e 2018, com diversos reconhecimentos de discos de ouro e platina. Já no cinema, foram 26 participações e atuações em longas entre os anos de 1952 e 2013. (ANSA).

