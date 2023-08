Funeral de Prigozhin é realizado em cerimônia privada na Rússia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/08/2023 - 14:01 Compartilhe

MOSCOU, 29 AGO (ANSA) – O funeral do líder mercenário russo Yevgeny Prigozhin, morto em um acidente de avião no último dia 23 de agosto, foi realizado em uma cerimônia privada em um cemitério nos arredores de sua cidade natal, São Petersburgo.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (29) pela assessoria de imprensa da Concord, empresa de Prigozhin, acrescentando que quem quiser homenageá-lo pode visitar o cemitério de Porokhovskoe. No entanto, a data da cerimônia não foi revelada.

“A despedida de Yevgeny Viktorovich ocorreu de forma fechada.

Aqueles que desejam se despedir podem visitar o cemitério de Porokhovskoye”, diz a nota no Telegram, acompanhada por uma foto do comandante do Grupo Wagner.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não compareceu ao funeral, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que já havia dito não saber sobre as “modalidades” da cerimônia.

A morte de Prigozhin foi confirmada por investigadores russos no último domingo (27). Ele estava entre os 10 passageiros que faleceram após a queda de uma aeronave da Embraer.

O desastre aéreo ocorreu cerca de dois meses depois de o grupo ter ameaçado uma rebelião contra o regime de Putin, chegando a tomar o controle da cidade de Rostov. No entanto, o motim foi desarticulado poucas horas depois, e Prigozhin disse que seu objetivo era “protestar” contra o Ministério da Defesa, e não “derrubar o governo do país”.

Após a tragédia, vieram à tona especulações sobre um suposto envolvimento do regime de Putin na queda do avião. O Kremlin, por sua vez, negou e declarou que era uma “mentira absoluta”.

Até o momento, a causa do incidente permanece desconhecida e uma investigação criminal foi aberta pelas autoridades russas.

