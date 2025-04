Funeral de papa Francisco reúne líderes mundiais no Vaticano

VATICANO, 26 ABR (ANSA) – Diversos líderes mundiais estão presentes na Praça de São Pedro, no Vaticano, na manhã deste sábado (26) para participar do funeral do papa Francisco, que morreu aos 88 anos no último dia 21 de abril.

A missa solene será celebrada antes do sepultamento na Basílica de Santa Maria Maggiore, principal templo mariano de Roma, e reúne o presidente da Itália, Sergio Mattarella, acompanhado de sua filha Laura, a primeira-ministra Giorgia Meloni, e outras autoridades italianas.

O presidente da Argentina, Javier Milei, e sua irmã Karina, secretária-geral da presidência, também já estão acomodados, bem como o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama Melania.

Além do argentino, vários líderes da América Latina estão presentes na cerimônia, como o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado de sua esposa, Janja. Participam também os presidentes de Honduras, Xiomara Castro, do Equador, Daniel Noboa, e da República Dominicana, Luis Abinader, acompanhados de sua esposa, Raquel Arbaje, e do presidente da Câmara dos Deputados, Alfredo Pacheco.

Cuba enviou o vice-presidente Salvador Valdés Mesa, e o México está presente por meio da ministra do Interior, Rosa Icela Rodríguez, representando a presidente Claudia Sheinbaum.

Já a Colômbia enviou uma delegação liderada pela primeira-dama Verónica Alcocer e pela ministra das Relações Exteriores, Laura Sarabia.

O Chile é representado pelo chanceler Alberto van Klaveren, pelo presidente do Senado, Manuel José Ossandón, e pelo presidente da Câmara dos Deputados, José Miguel Castro, enquanto a Guatemala é representada pelo ministro da Cultura e Esportes, Liwy Grazioso.

Pelo Peru, Panamá e Uruguai, estão presentes os chanceleres Elmer Schialer, Javier Martínez-Acha e Mario Lubetkin, respectivamente, enquanto o Paraguai está representado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Raúl Latorre.

A Venezuela enviou uma delegação liderada pelo chanceler Yván Gil e pela prefeita de Caracas, Carmen Teresa Meléndez.

Além deles, os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, da França, Emmanuel Macron, e a primeira-dama Brigitte, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participam da despedida de Jorge Bergoglio. (ANSA).