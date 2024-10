Funeral de Nasrallah será na sexta-feira em Teerã, diz mídia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/10/2024 - 17:01 Para compartilhar:

ROMA, 3 OUT (ANSA) – O aguardado funeral de Hassan Nasrallah, antigo líder do grupo xiita Hezbollah, está previsto para acontecer na próxima sexta-feira (4) em Teerã, no Irã.

A imprensa libanesa, citando fontes políticas da nação persa, mencionou a presença de “preparativos massivos” para a cerimônia na capital iraniana, que deverá receber milhares de pessoas.

O início da celebração está marcado para às 10h30 (local), durante as orações comandadas por Ali Khamenei, líder supremo do Irã, no mausoléu do imã Khomeini.

Nasrallah faleceu em 27 de setembro em um ataque aéreo israelense em Dahieyh, um reduto do Hezbollah em Beirute. A morte do líder causou uma grande escalada no conflito entre Israel e Líbano. (ANSA).