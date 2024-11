Funeral de Liam Payne é marcado por clima de tensão entre ex-integrantes do One Direction

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/11/2024 - 8:08 Para compartilhar:

O funeral de Liam Payne – morto aos 31 anos de idade após cair da varanda de um hotel na Argentina – aconteceu na última quarta-feira, 20, na cidade de Amersham, no Reino Unido, e foi marcado pelo reencontro dos ex-integrantes do One Direction: Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson.

O clima entre os cantores, que não se reuniam desde 2016, teria sido de tensão entre eles, que não foram vistos interagindo uns com os outros.

Harry Styles chegou ao local do funeral acompanhado do ator e apresentador James Corden, grande amigo dos membros da banda, e eles foram embora juntos. Niall Horan chegou e deixou o local da cerimônia com a namorada.

+ Membros do One Direction participam de funeral de Liam Payne na Inglaterra

Já Zayn Malik e Louis Tomlinson, que se acredita terem sido os mais próximos a Liam nos últimos tempos, foram sozinhos ao velório e foram vistos enquanto conversavam.

“É absolutamente trágico que a banda volte a ficar junta no funeral de um dos membros. Eles já foram muito próximos, mas, como em qualquer grupo, distanciamentos acontecem, pessoas mudam e há milhares de quilômetros entre eles. Entretanto, todos quiseram estar lá pelo amigo de longa data”, disse uma fonte próxima aos artistas, ao jornal britânico “Daily Mail”.

“Eles estão devastados pela morte de Liam. Eles eram como irmãos na época mais importante do amadurecimento e compartilharam muitas histórias. Ficar cara a cara com esse evento trágico foi muito difícil”, completou o informante.

Os cantores estiveram juntos pela última vez nos estúdios do “X Factor”, reality show musical que os revelou, em dezembro de 2016, para fazer uma homenagem à mãe de Louis, morta em decorrência de um câncer de mama.