Funeral de Jimmy Carter reúne últimos cinco presidentes dos EUA

WASHINGTON, 9 JAN (ANSA) – Os cinco membros do chamado “clube dos presidentes” dos Estados Unidos participam nesta quinta-feira (9) do funeral de estado de Jimmy Carter, que governou a maior potência militar e econômica do mundo entre 1977 e 1981.

A cerimônia acontece na Catedral Nacional de Washington e conta com a presença do atual líder do país, Joe Biden, do presidente eleito, Donald Trump, além de Barack Obama (2009-2017), George W. Bush (2001-2009) e Bill Clinton (1993-2001). Este é um acontecimento raro, que se repete após o funeral de George H.W.

Bush, em dezembro de 2018.

Todos os líderes estão acompanhados dos cônjuges, com exceção de Michelle Obama, que permaneceu no Havaí, onde a família passa férias. Relatos apontam, porém, que ela não participou da cerimônia porque teria que sentar-se ao lado de Trump.

Durante a celebração, Obama sentou-se na segunda fila, ao lado do republicano, com quem trocou algumas breves palavras. Já na outra ponta, estavam os Clinton, enquanto que os Bush ficaram no meio do banco.

Biden e Jill sentaram-se na primeira fileira, ao lado da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, e de seu marido. Também estiveram presentes o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o príncipe Edward, duque de Edimburgo, e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, sentados um ao lado do outro enquanto ouviam as leituras fúnebres.

Em declaração no funeral, Biden alertou contra o “ódio” e o “abuso de poder”, enfatizando que todos têm “a obrigação de não dar porto seguro ao ódio” de se posicionar “contra o maior pecado de todos, que é o abuso de poder”.

O presidente norte-americano, que deixará a Casa Branca no próximo dia 20 de janeiro, também elogiou o caráter de Carter, a sua capacidade de prever desafios futuros e de transformar a sua pós-presidência em um instrumento eficaz ao serviço de causas nobres.

“A amizade e a vida de Jimmy Carter me ensinaram que a força de caráter é mais do que o título ou o poder que detemos. É a força para compreender que todos devem ser tratados com dignidade, com respeito, que todos, e quero dizer todos, merecem chances iguais”, concluiu ele.

O corpo de Carter foi levado a Washington, para um funeral de estado com a presença de autoridades. Na sequência, o caixão será levado à cidade de Plains, Geórgia, onde o ex-presidente nasceu e onde viveu durante a maior parte de sua vida, para ser sepultado ainda hoje. (ANSA).