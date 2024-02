Funeral de filho do último rei da Itália será em 10/2 em Turim

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/02/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 4 FEV (ANSA) – O funeral de Vittorio Emanuele di Saboia, filho de Umberto II, último rei da Itália, será realizado no próximo dia 10 de fevereiro, às 15h (horário local), na Catedral de Turim.

A informação foi divulgada neste domingo (4) em comunicado emitido pela antiga casa real de Saboia.

Segundo a nota, imediatamente após a cerimônia fúnebre, o filho do último rei italiano será sepultado “de forma estritamente privada” na cripta real da Basílica de Superga.

Na próxima sexta-feira (9), das 12h30 às 21h (horário local), será instalada a capela funerária na igreja de Sant’Uberto, no interior do Palácio Real de Venaria.

Emanuele di Saboia faleceu pacificamente no último sábado (3) em Genebra, onde a sua família se exilou no pós-guerra, aos 86 anos. Ao longo dos anos, ele acumulou uma série de polêmicas, incluindo escândalos de corrupção e assassinato.

Ele é filho do último monarca do país, Umberto II, que governou apenas um mês em 1946 após a abdicação de seu pai, Vittorio Emanuele III (1900- 1946), rei que apoiou a ascensão do ditador fascista Benito Mussolini ao poder. (ANSA).

