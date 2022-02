Funeral da atriz italiana Monica Vitti é aberto ao público

ROMA, 4 FEV (ANSA) – Começou na manhã desta sexta-feira (4), na Sala della Promoteca do Campidoglio, em Roma, o funeral da atriz italiana Monica Vitti, que faleceu no último dia 2 aos 90 anos de idade.

No local, além das coroas de flores, há um cartaz agradecendo Vitti por sua carreira e uma imagem que mostra a artista ainda jovem.

No início da cerimônia, estiveram presentes, além do marido da artista, Roberto Russo, o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, e o governador da região do Lazio, Nicola Zingaretti. Dezenas de pessoas formaram uma fila para dar um último adeus a uma das maiores atrizes do cinema do país.

O funeral segue até às 18h desta sexta-feira (hora local) e será reaberto neste sábado (5) entre às 10h e às 13h. A cerimônia religiosa final será realizada também no sábado, às 15h, na igreja dos artistas na Piazza del Popolo.

A causa da morte de Vitti não foi informada, mas a artista vivia reclusa já há mais de 20 anos. Sua última aparição em público foi no Palácio do Quirinale, em 2001, durante a cerimônia de entrega dos prêmios David di Donatello.

Ícone do cinema italiano e “musa” do diretor Michelangelo Antonioni, Vitti fez mais de 50 filmes em sua carreira, que teve o ápice na década de 1970. (ANSA).

Saiba mais