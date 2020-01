Fundos reduzem apostas na queda dos preços de soja na Bolsa de Chicago

São Paulo, 7 – Fundos de investimento reduziram suas apostas na queda dos preços de soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada na última terça-feira, 31. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), divulgados na segunda-feira, 6, após o fechamento do mercado, a posição líquida vendida diminuiu 78%, passando de 33.888 para 7.524 lotes no período.

O saldo vendido em milho caiu 1,4% na semana encerrada na terça-feira, passando de 86.717 para 85.115 lotes, segundo números da CFTC.

No período, fundos aumentaram em 34,6% suas apostas na alta dos preços de trigo. A posição líquida comprada passou de 16.389 para 22.059 lotes.